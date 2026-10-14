Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 14 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 14 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 396.816 lei sau 74.318 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 400.707 lei sau 75.050 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 397.574 lei sau 74.409 euro.