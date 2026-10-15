Ministerul de Interne a publicat imagini cu momentul salvării celor cinci marinari de pe nava comercială cuprinsă de flăcări în această dimineață, în apropiere de Sulina. Elicoptere Black Hawk și ambarcațiuni cu personal medical au fost trimise în zonă, însă intervenția este îngreunată de valurile foarte mari. Șapte marinari sunt în continuare dați dispăruți.

Incidentul a fost semnalat joi dimineață, în jurul orei 06:58, când nava comercială Wide Trader, sub pavilion San Marino, a transmis un semnal de urgență după izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii. Inițial, opt marinari erau dați dispăruți, iar patru fuseseră confirmați în siguranță. Ulterior, bilanțul a ajuns la cinci persoane salvate și șapte dispărute.

Mai multe echipe ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise în zonă pentru salvarea marinarilor. La intervenție participă Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Un elicopter Black Hawk, cu o echipă medicală la bord, a fost trimis spre navă, iar un al doilea elicopter de același tip a decolat de la București pentru a sprijini operațiunea. Ambele aeronave pot recupera persoane cu ajutorul unui sistem de troliere.

Articolul continuă după reclamă

În misiune sunt implicate și ambarcațiuni ale ISU, care au personal medical la bord, în timp ce o navă a Poliției de Frontieră supraveghează zona. Salvarea este însă îngreunată de valurile foarte mari, care fac intervenția periculoasă atât pentru marinarii aflați pe navă, cât și pentru echipele de salvare. Cele cinci persoane salvate de pe navă sunt transportate cu elicopterul la Constanța.

Aseară, o altă alertă a fost declanșată după ce o navă ar fi fost lovită de drone în apele teritoriale românești.