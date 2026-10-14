Chirie de 300 de euro la o oră de capitală. Satul care vrea să atragă noi locuitori

În timp ce chiriile din marile orașe ale Spaniei continuă să crească, un sat aflat la aproximativ 75 de kilometri de Madrid încearcă să atragă noi rezidenți cu locuințe la prețuri mult mai mici. În Berzosa del Lozoya, o localitate cu doar 242 de locuitori, o familie poate închiria o casă cu trei camere pentru aproximativ 300 de euro pe lună.

Satul se află la mai puțin de o oră de mers cu mașina de capitala Spaniei, însă locuințele ieftine nu sunt singurul avantaj. Autoritățile locale încearcă să atragă familii care vor să se stabilească pe termen lung în comunitate și le oferă inclusiv posibilitatea de a găsi un loc de muncă în localitate, scrie El Espanol.

Case ieftine, dar nu pentru oricine

Primarul Antonio del Pozo Gonzalez, aflat în funcție de 32 de ani, spune că satul a fost cândva în pragul dispariției, după ce tot mai mulți locuitori au plecat în alte zone.

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Pentru a atrage noi locuitori, autoritățile au oferit în trecut diverse beneficii, însă măsura nu a avut efectul dorit. Acum, primăria este mai atentă la alegerea celor care vor să se mute în sat și îi preferă pe cei care vor să muncească și să rămână aici pe termen lung. "Primăria are între 25 și 30 de locuințe. Oferim chirii mai mici, de aproximativ 300 de euro pe lună pentru o familie, pentru o casă cu cel puțin trei camere", a explicat primarul.

În prezent, aproximativ zece locuințe sunt disponibile pentru închiriere, iar alte patru sunt în construcție.

Diferența față de Madrid este considerabilă. Potrivit datelor citate de presa spaniolă, chiria medie pentru un apartament de 80 de metri pătrați din capitală ajunge la aproximativ 1.864 de euro pe lună.

Autoritățile oferă și locuri de muncă

Pe lângă locuințele accesibile, administrația locală încearcă să le ofere viitorilor locuitori și posibilitatea de a lucra în sat, fără să fie nevoiți să facă zilnic naveta până la Madrid.

Primăria administrează un magazin, un bar și mai multe unități de cazare, în timp ce o parte dintre spațiile turistice sunt gestionate de firme private. "În trecut, nu puteam crea locuri de muncă și ofeream doar locuințe. Acum le punem pe amândouă la dispoziție", a explicat primarul.

Potrivit estimărilor sale, proiectele și unitățile locale asigură între 80 și 100 de locuri de muncă. Totuși, asta nu înseamnă că fiecare persoană care se mută în sat va primi automat un loc de muncă.

Cabinet medical și spital la 15 minute distanță

Deși are doar câteva sute de locuitori, Berzosa del Lozoya dispune de dotări invidiate chiar și de unele administrații locale. Satul are internet prin fibră optică, ceea ce le permite locuitorilor să lucreze de la distanță, dar și un cabinet medical local.

Un medic vine de două ori pe săptămână, iar în a treia zi este prezentă o asistentă medicală. Cel mai apropiat spital cu program permanent se află la aproximativ 15 minute de mers cu mașina.

Cei interesați trebuie însă să treacă printr-un proces de selecție organizat de primărie, iar numărul locuințelor disponibile este limitat.