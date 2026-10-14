SURSE: Lista miniștrilor din guvernul Niculescu. Va fi înființat un nou minister, pe lângă cele 16 existente

Potrivit surselor Observator, Guvernul condus de Luca Niculescu ar urma să aibă 17 ministere, cu Marian Neacșu ca ministru de Interne, Radu Oprea la Apărare, Dan Neculaescu la Externe și Alexandru Nazare la Finanțe. Precizăm că lista este provizorie și poate suferi modificări

SURSE: Cum arată guvernul Luca Niculescu. Va fi înfiinţat un nou minister, pe lângă cele 16 deja existente - Arhivă

Conform surselor Observator, guvernul condus de Luca Niculescu ar conține trei miniștri tehnocrați, precum și un minister nou-înființat care să se ocupe de Inteligența Artificială.

Precizăm că lista este un draft care poate suferi modificări. În prezent, nu este clar dacă Radu Marinescu și Bogdan Ivan rămân la Justiție și Energie, nici dacă Eugen Teodorovici ajunge la Ministerul Investițiilor. Din informațiile obținute de Observator, la Energie mai este varianta șefului ANRE, George Niculescu.

Guvernul Luca Niculescu (draft de lucru)

Vicepremier - Marian Neacșu

Apărare - Radu Oprea

Economie - Daniel Zamfir

Externe - Dan Neculaescu

Educație - Sorin Costreie

Finanțe - Alexandru Nazare

Muncă - Florin Manole

Justiție - Radu Marinescu

Sănătate - Alexandru Rogobete

Energie - Bogdan Ivan sau un tehnocrat

Interne - Marian Neacșu

Mediu - Mihai Ghigiu

Transporturi - Ionuț Masala sau Ciprian Șerban

Dezvoltare - Romeo Lungu

Cultură - un tehnocrat

Comunicații și AI - tehnocrat (posibil Bogdan Dumitru)

MIPE - Eugen Teodorovici

Agricultură - Florin Barbu

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Amintim că Marian Neacșu a fost condamnat definitiv în 2016 la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Între timp, a fost reabilitat.

Audierile și votul ar putea avea loc vineri

În prezent, curentul majoritar în PSD este intrarea la guvernare. O decizie în acest sens ar urma să fie luată azi în Consiliul Politic Național al partidului, care începe la ora 16.00.

Potrivit surselor Observator, cele trei variante aflate pe masa discuțiilor sunt: un guvern monocolor cu miniștri PSD plus tehnocrați, un guvern tehnocrat sau varianta ca PSD să nu intre la guvernare.

Formula cea mai probabilă în acest moment este un guvern condus de Luca Niculescu și format din miniștri social-democrați plus câțiva tehnocrați aleși de președintele Nicușor Dan.

Surse politice au transmis pentru Observator că președintele și-ar fi dorit inițial să aleagă tehnocrați la Apărare, Externe și Finanțe. Însă, potrivit informațiilor Observator, Nicușor Dan și consilierii săi ar fi negociat azi-noapte cu reprezentanții PSD împărțirea ministerelor și ar fi cedat MApN către social-democrați.

Tot azi ar urma să fie decisă și lista finală miniștrilor, iar audierile și votul ar putea avea loc vineri. PNL și UDMR vor da votul de învestire în Parlament, fără a face parte din guvern.

UDMR și PNL ar urma să semneze acorduri bilaterale cu Luca Niculescu

Potrivit surselor Observator, UDMR și PNL ar urma să semneze acorduri bilaterale cu premierul desemnat, prin care se angajează să nu depună moțiuni de cenzură timp de șase luni, aşa-numita perioadă de graţie propusă de Luca Niculescu.

Cei de la UDMR și-ar fi dorit un document semnat de toate partidele, dar Ilie Bolojan ar fi refuzat să mai semneze vreun acord comun alături de PSD.