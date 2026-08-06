ANM schimbă prognoza: Aproape toată ţara, sub alertă de furtuni. 7 judeţe rămân sub Cod roşu de caniculă

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Potrivit informării valabile până duminică, 9 august, astăzi, joi, este ziua cea mai fierbinte. Vineri, valul de căldură se va reduce în nord-vest, centru și local în est. Sâmbătă, fenomenul se va restrânge doar către vest și sud.

Temperaturile maxime de astăzi vor varia între 29 și 41 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă, valorile vor scădea treptat, dar vor rămâne peste 35 de grade în sud-vest. Nopțile tropicale continuă în sudul țării, cu minime de 20-24 de grade.

Cod portocaliu de vijelii și grindină