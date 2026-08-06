Momente de teroare la Londra, în plin sezon turistic. O femeie a înjunghiat patru bărbaţi la întâmplare. Atacul violent a avut loc în plină zi, într-un cartier exclusivit din capitala britanică, frecventat de foarte mulţi turişti. Victimele sunt în afara oricăriu pericol, iar femeia a fost pusă azi sub acuzare pentru vătămare corpolală.

UPDATE 2: Este momentul în care poliţiştii reuşesc să o oprească pe femeia de 47 de ani bănuită că i-a înjunghiat cu o foarfecă pe cei patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 34 şi 52 de ani.

"Anchetatorii şi echipajele de poliţie au ajuns şi au capturat-o pe femeie, aceasta a devenit extrem de agresivă. Nu au reuşit să afle exact care a fost motivul pentru care ea a recurs la acest gest. Martorii de acolo, din zonă, şi au discutat şi cei de la The Guardian cu mai mulţi martori, spun că femeie era, de fapt, un om al străzii, că obişnuiau să o vadă destul de des în zona Covent Garden, dar că până acum nu a fost agresivă", transmite Teodora Tompea, jurnalist Observator.

Este, de altfel, subiectul şi deschiderea ziarelor din Marea Britanie, mai toată lumea vorbeşte despre ce s-a întâmplat miercuri în această zonă foarte populată.

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"Am auzit nişte ţipete, aşa că am scos capul pe uşă. Am văzut doi poliţişti care stăteau cu armele cu electroşocuri îndreptate spre ea. Femeia ţinea în mână un obiect mic ascuţit şi, cred, o ţigară electronică. Refuza să le arunce", a declarat Sarah Calcraft, martor.

Teroarea s-a dezlănţuit imediat după prânz, când terasele şi restaurantele erau pline ochi în Covent Garden, un cartier exclusivist din inima Londrei. Femeia şi-ar fi ales victimele la întâmplare.

"A început dintr-o dată să înjunghie persoane cu o foarfecă. Asta e tot. E tot ce ştiu. O ştim foarte bine (pe femeie- n.r.). Merge de colo-colo, desculţă", a precizat Arjan Gjorga, manager restaurant.

S-a întâmplat în plină zi, într-o zonă relativ liniștită din Londra, plină de turiști, transmite ABC News.

Potrivit, Irish Mirror, victimele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate de urgenţă la spital cu un elicopter, care a aterizat pentru ei în Trafalgar Square. Doi dintre răniţi au fost externaţi la scurt timp, iar ceilalţi doi au rămas internaţi cu răni care nu le pun viaţa în pericol.

UPDATE: O femeie în vârstă de 47 de ani a fost pusă sub acuzare după ce patru bărbați au fost înjunghiați în apropiere de Covent Garden, potrivit BBC.

Stella Gollovena, fără domiciliu stabil, este acuzată de patru capete de acuzare pentru vătămare cu intenția de a provoca vătămări corporale grave și de deținerea unei arme albe într-un loc public.

Medicii au stabilit că rănile celor 4 bărbaţi nu le-au pus viața în pericol și nu le vor provoca dizabilități permanente, iar între timp toți au fost externați.

Femeia şi-ar fi ales victimele la întamplare

Poliţiştii au reuşit să o pună la pământ şi să o încătuşeze pe femeia de 47 de ani suspectată că i-a înjunghiat cu o foarfecă pe cei patru bărbaţi.

"Am auzit nişte ţipete, aşa că am scos capul pe uşă. Am văzut doi poliţişti care stăteau cu armele cu electroşocuri îndreptate spre ea. Femeia ţinea în mână un obiect mic ascuţit şi, cred, o ţigară electronică. Refuza să le arunce", a povestit Sarah Calcraft, martor.

Teroarea s-a dezlănţuit ieri după-amiază în inima Londrei, mai precis în cartierul Covent Garden - zonă extrem de populară în rândul turiştilor - la o oră la care restaurantele şi terasele erau pline ochi. Femeia şi-ar fi ales victimele la întamplare.

"A început dintr-o dată să înjunghie persoane cu o foarfecă. Asta e tot. E tot ce ştiu. O ştim foarte bine (pe femeie- n.r.). Merge de colo-colo, desculţă", a declarat Arjan Gjorga, manager restaurant.

Potrivit Scotland Yard, victimele au vârstele de 34, 39, 42 și 52 de ani. Victimele au fost transportate de urgenţă la spital şi se află în afara oricărui pericol.

Primele informaţii apărute în presa britanică arată că femeia ar putea avea origini româneşti, şi ar trăi pe străzi.

Un bărbat rezident al centrului pentru persoane fără adăpost St Mungo's susține că o cunoștea pe suspectă și că aceasta era o femeie de origine română care locuia în același adăpost.

"O cunosc din adăpost, este româncă. Astăzi a consumat o cantitate mare de crack înainte să iasă și să înjunghie oamenii", ar fi spus acesta, potrivit DailyMail.

Nu e exclus nici ca femeia să aibă şi posibile probleme psihice. Până acum, însă, autorităţile nu au confirmat oficial aceste detalii.