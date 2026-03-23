Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 23 martie 2026.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, în raport cu nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 70.688 dolari sau 61.110 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 71.104 dolari sau 61.626 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 74.881 dolari sau 65.333 euro.

Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, luni 23 martie 2026
