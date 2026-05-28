România intră în elita învăţământului economic. Facultatea de Administrare a Afacerilor cu Predare în Limbi Străine a obţinut acreditarea unui prestigios organism european de evaluare a excelenţei în educaţie. Este un calificativ similar cu cel al marilor universităţi din Occident, care le asigură absolvenţilor nu doar recunoaştere internaţională, dar şi mai multe oportunităţi de angajare la firme de top.

Acreditarea a venit în urma unui efort care a durat trei ani. Membrii Facultăţii de Administrare a Afacerilor cu Predare în Limbi Străine, din cadrul ASE, au pregătit aproape 10.000 de documente care se întind pe 600 de mii de pagini. Toate au fost evaluate de Fundația Europeană pentru Dezvoltarea Managementului. Este vorba de un organism independent, cu sediul la Bruxelles, din care fac parte aproape 1.000 de organizaţii academice din lume. Acreditarea este o marcă a excelenţei, care cântăreşte enorm în CV-ul unui absolvent.

"Înseamnă încă un plus în angajabilitate, încă un mic plus în scheme de salarizare. În momentul de faţă chiar putem spune, fără nicio emoţie, că nu mai trebuie să pleci din România ca să ai parte de o experienţă de studii de top, ca în străinătate", a declarat Roxana Clodniţchi, prodecan FABIZ.

"Putem, în sfârşit, să concurăm cu ţările din vest, cu Austria, cu Germania, cu Franţa şi aşa mai departe", a precizat Radu Cardoş, student în anul trei.

Următorul obiectiv pentru facultate este acreditarea oferită de Asociația pentru Avansarea Școlilor de Afaceri, un prestigios organism cu sediul în Statele Unite.

"Aceasta este marea noastră speranţă, să devenim chiar una din acele mai puţin de 200 de şcoli de top din lume, din zona de administrare a afacerilor", a mai transmis prodecanul facultăţii.

Facultatea de Administrare a Afacerilor cu Predare în Limbi Străine are în prezent peste 1.700 de studenţi din mai bine de 30 de ţări. Cursurile se ţin în engleză, franceză şi germană, iar rata de angajare a absolvenţilor tinde spre sută la sută.

