Doi copii pe trotinetă electrică, acroşaţi de o maşină în Sibiu. Şoferiţa nu s-ar fi asigurat

Doi copii, de 11 şi 15 ani, au fost răniţi după ce trotineta electrică pe care se aflau a fost lovită de o maşină în Sibiu. Potrivit poliţiştilor, şoferiţa nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc. Cei doi minori au fost transportaţi la spital.

de Redactia Observator

la 28.05.2026 , 21:57
"Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs în localitatea Cornăţel, pe strada Principală. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc şi ar fi acroşat o trotinetă electrică condusă de către un minor, în vârstă de 15 ani, din Cornăţel", a transmis joi seară IPJ Sibiu.

Băiatul de 15 ani era însoţit pe trotinetă de un alt localnic, în vârstă de 11 ani, potrivit News.ro.

"În urma accidentului rutier, cei doi minori au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", a precizat Poliţia.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu au anunţat că victimele au suferit traumatisme de membre superioare şi lombare.

