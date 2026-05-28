Video Un bărbat a murit după ce s-a prezentat de două ori la UPU şi a fost trimis acasă cu analgezice

Acuzaţii de malpraxis la Spitalul Județean Braşov. Un bărbat de 35 de ani a murit la scurt timp după ce s-a prezentat de două ori la Unitatea de Primiri Urgențe cu simptomele unui accident circulator extrem de grav. De fiecare dată a fost trimis acasă.

de Claudiu Loghin

la 28.05.2026 , 14:17
"Specialiştii în Medicină Legală au stabilit faptul că pe semnele clinicii de la data celor două consulturi, 23 decembrie şi 25 decembrie, consulturi făcute la Unitatea de Primir Urgenţe de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, membrii personalului medical ar fi trebuit să intuiască, să bănuiască existenţa unei patologii circulatorii şi cardiace severe şi să facă investigaţiile aferente. Nu au făcut acest lucru, în ambele dăţi au trimis pacientul acasă cu analgezice şi anti-inflamatoare. Bărbatul de 35 de ani a murit în luna ianuarie 2026", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.  

"Dosarul este cercetat sub coordonarea unui magistrat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. La dosar există şi această expertiză medico-legală verificată".

"Astăzi au fost audiaţi şi au devenit suspecţi patru membri ai personalului medical de la UPU."

"La momentul respectiv, conducerea spitalului a refuzat să facă vreun comentariu legat de posibilitatea ca această patologie să fi fost depistată din timp", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.

