O bucată de carne, două chifle, puțin sos și câteva legume. Rețeta care, la prima vedere, pare simplă, dar a reușit să cucerească întreaga planetă și să transforme hamburgerul într-un fenomen culinar. Ziua Internațională a Burgerului ne prinde pe podium. Comandăm câte unul la fiecare patru secunde. Și dacă tot vorbim de titluri mondiale, cel mai bun burger din lume se găsește la Madrid.

Cu origini care coboară până în Europa medievală, burgerul a făcut un salt spectaculos de la mâncare simplă la artă culinară. Iar cifrele confirmă apetitul planetar. Marile lanțuri estimează că se vând aproximativ 75 de burgeri în fiecare secundă la nivel mondial.

"Sincer, cred că așa va fi gustul raiului. Uau.", spune un consumator.

Titlul pentru cel mai bun burger din lume merge la Madrid, acolo unde doi frați din Valencia au transformat un vis într-un etalon gastronomic. Preţul este între 10 şi 14 euro, la fel ca în restaurantele din centrul Bucureştiului.

Reporter: Cum de are un gust atât de bun?

Alex González-Urbón, fondator restaurant: Asta datorită maturării la uscat și, de asemenea, faptului că preparăm totul în fiecare zi. Tocăm carnea de vită în fiecare dimineața și apoi preparăm fiecare burger manual. Este un proces cu adevărat artizanal.

Dacă Spania mizează pe simplitate și tehnică, în Olanda burgerul se alintă în zona exclusivității. Acolo a fost creat The Golden Boy, unul dintre cei mai scumpi burgeri din lume. Sub chifla acoperită cu foiţă de aur se află vită Wagyu, caviar Beluga, crab regal de Alaska şi trufe albe.

"Iată pâinea așezată aici. Realizată cu măiestrie din șampanie Dom Pérignon, acoperită în întregime cu foiță de aur. Avem cele două sosuri pe care le-am preparat eu. Maioneza am făcut-o din ouă afumate de rață, iar sosul barbecue conține puțin Macallan și cafea Kopi Luwak. Salată baby, trufe, iată și roșiile tigru, 200 de grame de carne wagyu. O macin eu însumi, apoi avem inele de ceapă.", explică Robbert Jan de Veen, bucătar.

Preţul este pe măsură - 5000 de euro.

"Ce e incredibil e că pot simți gustul fiecărui ingredient în parte. Credeam că o să iasă o mare harababură, dar de fapt poți simți gustul fiecăruia. De la caviar, la crab regal, până la roșii.", explică bucătarul.

România nu rămâne deloc în urmă. Potrivit unei platforme internaționale de livrări prezentă în 30 de țări, suntem pe locul trei la nivel global în consumul de burgeri, după Spania și Italia, cu aproape opt milioane de porții comandate într-un an

