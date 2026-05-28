Sisteme antiaeriene pe acoperişurile clădirilor. Cum încearcă ruşii să apere Moscova de atacurile cu drone

Rusia pare să fi început desfăşurarea de noi sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-SMD-E pe acoperişurile clădirilor din Moscova, potrivit unor imagini publicate de analistul militar Massimo Frantarelli şi de publicaţia ucraineană de specialitate Militarnyi, scrie The Kyiv Independent.

Cum încearcă ruşii să apere Moscova de atacurile cu drone

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat campania de atacuri cu rază lungă de acţiune asupra unor ţinte militare, industriale şi energetice din interiorul Rusiei. Dronele au reuşit în repetate rânduri să ajungă la Moscova şi în alte regiuni aflate la sute de kilometri de graniţa ucraineană, scrie The Kyiv Independent.

Un videoclip publicat online pe 27 mai arată un elicopter greu de transport Mi-26 al Rusiei instalând un sistem Pantsir-SMD-E pe acoperişul centrului de afaceri Nordstar Tower din nordul Moscovei.

Ce este sistemul de apărare antiaeriană Pantsir-SMD-E

Pantsir-SMD-E este o versiune mai nouă a sistemului rusesc de apărare antiaeriană cu rază scurtă Pantsir, concepută special pentru a contracara dronele şi alte ţinte aeriene de mici dimensiuni. Spre deosebire de vechiul Pantsir-S1, varianta SMD-E nu include tunuri automate de 30 mm, potrivit Militarnyi.

Sistemul este echipat cu două tipuri de rachete: rachetele standard 95Ya6, cu o rază de interceptare raportată de până la 20 de kilometri, şi rachetele mai mici TKB-1055, destinate interceptării dronelor de mici dimensiuni la distanţe de până la 7 kilometri.

Potrivit Militarnyi, suita radar include un radar de supraveghere cu antenă activă fazată, cu o rază de detectare de până la 24 de kilometri, precum şi un radar de ghidaj în bandă milimetrică.

Rusia a început pentru prima dată să desfăşoare sisteme Pantsir pe acoperişurile din Moscova în 2023, inclusiv deasupra sediului Ministerului rus al Apărării, după ce dronele ucrainene au reuşit să ajungă în capitală.

Reţea de apărare tot mai densă în jurul Moscovei

Pe parcursul războiului, Moscova a construit o reţea de apărare antiaeriană tot mai densă în jurul oraşului, consolidată cu grupuri mobile de foc şi sisteme redistribuite din alte regiuni.

Numai în 2025, Rusia a desfăşurat peste 40 de sisteme suplimentare Pantsir-S1 în jurul Moscovei, ceea ce ridică numărul total al sistemelor de apărare antiaeriană adăugate în jurul capitalei din 2023 până în prezent la peste 100, potrivit estimărilor citate de Militarnyi.

În noaptea de 27 mai, Ucraina a lansat un nou val de atacuri cu rază lungă asupra unor ţinte militare şi industriale ruseşti, inclusiv asupra rafinăriei de petrol din Tuapse, în regiunea Krasnodar, precum şi asupra mai multor sisteme ruseşti de recunoaştere, radar şi comandă, potrivit Statului Major ucrainean.

