Video Mamă de 44 de ani, surpriză uriașă la naștere. A adus pe lume tripleți după o sarcină naturală

Bucurie triplă la Maternitatea Bega din Timișoara! O mamă de 44 de ani a adus pe lume tripleți, după o sarcină obținută natural.

de Anda Anghelache

la 28.05.2026 , 13:47
Femeia mai are acasă patru fete și își dorea enorm… măcar un băiat. Viața i-a pregătit însă o surpriză uriașă: trei băieţei deodată. Micii luptători, Darko, Milan și Deian, s-au născut sănătoși, după o sarcină atent monitorizată de o echipă întreagă de medici.

Emoțiile au fost mari şi în sala de nașteri, iar pentru familie vestea a fost un adevărat miracol. Un moment rar și emoționant, care a adus lacrimi și zâmbete deopotrivă.

Anda Anghelache
tripleti sarcina nastere naturala timisoara
