Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 11 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 11 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 64.073 dolari sau 55.520 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 65.164 dolari sau 56.464 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.943 dolari sau 55.433 euro.