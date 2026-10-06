Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 6 octombrie 2026
Preţ bitcoin astăzi, 6 octombrie 2026 - Profimedia
Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 6 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 410.049 lei sau 76.858 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 412.311 lei sau 77.282 euro.
Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 397.162 lei sau 74.426 euro.
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