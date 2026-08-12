Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 12 august 2026
Pret bitcoin astăzi, 12 august 2026 - Profimedia
Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 12 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 63.909 dolari sau 55.415 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.413 dolari sau 55.849 euro.
Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.617 dolari sau 56.010 euro.
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