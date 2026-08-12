Cât timp ar urma să fie închisă centrala de la Cernavodă. "Nu e risc de blackout. Oamenii să stea liniștiţi"

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut azi cu alți 4 cm și a atins valoarea de 1,81 m. "Mâine dimineață, la ora 07:00, începem procedura de oprire controlată a Unității 2", a confirmat din nou directorul Centralei Nuclear-Electrice (CNE) Cernavodă, Romeo Urjan. Potrivit Transelectrica, reactorul 2 ar urma să stea scos din funcţiune până pe 30 august. Oprirea completă a centralei nu va duce România în risc de blackout, pană de curent la nivel național, a dat asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Navă de dragare la punctul de despărțire a Dunării cu brațul Bala și Dunărea Veche, august 2026 - Profimedia

Mâine dimineaţă începe procedura de oprire controlată a Unităţii 2 de la Cernavodă. Observatornews.ro a explicat aici cum se va realiza. Reactorul 2 ar urma să stea scos din funcţiune cel puțin 10 zile, potrivit estimărilor lui Romeo Urjan.

Oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă apare oficial și în datele Transelectrica, fiind programată începând de joi, 13 august, ora 11:00, până pe 30 august.

Unitatea 2 de la CNE Cernavodă va fi oprită joi dimineaţă

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”Decizia noastră de a opri, joi, 13 august, la ora 7 dimineaţa, în mod controlat este legată de nivelul în Dunăre şi de prognoza de scădere, care nu ne mai permite funcţionarea în condiţii normale”, a declarat azi într-o intervenție la Antena 3 CNN, directorul Centralei Nuclear-Electrică (CNE), Romeo Urjan.

Potrivit acestuia, procedura de oprire controlată se va desfăşura pe parcursul a câtorva ore. ”În jurul prânzului vom fi la putere zero şi deconectaţi de la Sistemul Energetic Naţional”, a mai afirmat Romeo Urjan.

Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie

Nuclearelectrica a anunţat, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menţionează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul anunţă că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Secretar de stat: Strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout

Oprirea celui de-al doilea reactor nu duce România în risc de pană de curent la nivel naţional, a dat asigurări secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, adăugând că "oamenii trebuie să stea liniştiţi".

"Teoretic, doar dacă avem incendii masive de vegetaţie din cauza caniculei sau, Doamne fereşte, dacă cineva se gândeşte într-un mod nepotrivit şi într-un loc nepotrivit să dea foc la un rest din agricultură şi să se atingă liniile Transelectrica şi de acolo să se declanşeze o reacţie care poate fi reversibilă, dar durează până când va fi reparată. Altfel, strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout. E clar că avem multe alte soluţii înainte de a dezechilibra sistemul naţional şi tocmai în acest sens Hotărârea de Guvern şi normativul Transelectrica au fost pentru a reduce acest risc, vorbim de reducerea voluntară de consum şi, evident, deconectarea manuală, pe care chiar nu o văd posibilă la marii consumatori", a afirmat Cristian Buşoi, marţi seară, într-o intervenţie la TVR Info.

El a susţinut că, în ceea ce priveşte populaţia şi serviciile-suport, spitale, instituţii, "există suficientă producţie, în România, chiar şi în orele de vârf, pentru a asigura consumul". "Din acest punct de vedere, oamenii trebuie să stea liniştiţi", a transmis Buşoi.