Putin amenință că va vâna nave europene, după ce americanii au vândut la fier vechi petroliere confiscate

Vladimir Putin a ameninţat iar Occidentul că Rusia va răspunde cu aceeaşi monedă dacă ţările europene vor confisca nave ruseşti. Avertismentul preşedintelui rus vine după ce UE a intensifică presiunile asupra flotei din umbră a Rusiei iar americanii au vândut la fier vechi două petroliere confiscate. Ambele nave vor fi dezmembrate în India, după ce au fost cumpărate de o companie din Dubai. Rusia va putea riposta "oriunde", inclusiv în Oceanul Pacific, a transmis Putin.

Îmbrăcat într-o uniformă a Marinei Militare Ruse, Vladimir Putin a făcut declarațiile ameninţătoare la adresa europenilor în cadrul unor exerciții navale ale Flotei din Pacific, în Sahalin, Extremul Orient. Cu această ocazie, liderul rus a urcat la bordul crucișătorului Varyag.

Putin acuză NATO că alimentează tensiunile în Asia-Pacific și Arctica

Rusia va răspunde în oglindă tentativelor țărilor Uniunii Europene de a confisca nave comerciale rusești, a amenințat Putin. Totodată, potrivit TASS, liderul rus a acuzat NATO că își extinde influența în regiunea Asia-Pacific și că provoacă tensiuni în zona arctică.

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"Astfel de activități, precum cele despre care discutăm astăzi, exercițiile militare, sunt necesare atât pentru menținerea capacității de luptă a flotei, cât și pentru protejarea intereselor și securității țării noastre în regiunea Asia-Pacific în ansamblu", a transmis liderul rus.

"Vedem, din păcate, că potențialul de conflict crește aici. NATO pătrunde constant, sunt create noi blocuri militare și politice, iar noi sisteme de armament sunt desfășurate și planificate pentru desfășurare, ceea ce reprezintă amenințări și pentru țara noastră. Tensiunile cresc și în regiunea arctică învecinată, despre care s-a vorbit deja aici, în jurul utilizării Rutei Maritime Nordice", a adăugat el.

Putin ameninţă că va confisca nave britanice și franceze în Pacific

Vladimir Putin a calificat acțiunile țărilor UE față de navele rusești drept "piraterie și jaf". El a adăugat că Rusia va decide singură când și unde sunt necesare măsuri de răspuns.

"Vedem că autoritățile unor țări, încălcând dreptul maritim internațional, încearcă să restricționeze deplasarea navelor operate de agenții noștri economici, nave civile, subliniez. Au mers chiar până la a lua în calcul confiscarea navelor noastre și vânzarea bunurilor luate de la noi. Acest lucru, desigur, nu este altceva decât piraterie și jaf. Iar dacă astfel de acțiuni vor începe să fie puse în practică, vom fi nevoiți să răspundem în oglindă. Și nu neapărat în aceleași ape în care sunt planificate atacuri asupra navelor. Noi vom decide unde și când este necesar și oportun un astfel de răspuns", a ameninţat preşefdintele rus.

Rusia acuză Occidentul că are şi el "flotă fantomă" şi spune că poate reține nave ale "statelor neprietenoase"

Amenințările lui Putin au fost întărite de comandantul Flotei din Pacific, Viktor Liina. Acesta a spus că Rusia dispune de "forțe pentru inspectarea și reținerea navelor statelor neprietenoase și a flotei lor din umbră". El a adăugat că Flota din Pacific a analizat rutele din regiunea Asia-Pacific.

Potrivit datelor prezentate de acesta, în perioada 24 aprilie - 6 august 2026, pe lângă insulele din arhipelagul Kurilelor de Sud au trecut 1000 de nave. Dintre acestea, peste 370 navigau sub pavilionul unor "state neprietenoase".

Într-o amenințare directă la adresa Franței și Marii Britanii, rușii au transmis că au identificat peste 20 de nave ale Marii Britanii și 9 ale Franței şi acuză Occidentul că are şi el "flotă fantomă".

"În același timp, statele occidentale folosesc activ, pentru transportul mărfurilor în propriul interes, nave care navighează sub pavilionul unor țări terțe. În esență, aceasta este flota lor din umbră", a adăugat Liina.

SUA au vândut la fier vechi două petroliere confiscate

Noile amenințări vin în contextul în care UE intensifică presiunile asupra așa-numitei "flote din umbră" a Rusiei. Bruxelles-ul a extins sancțiunile împotriva a sute de nave și a reţinut unele vase și precum şi pe echipajele acestora pentru verificări.

Unele guverne europene au declarat că analizează măsuri mai dure împotriva navelor suspectate că ocolesc sancțiunile.

În luna iunie, UE le-a permis navelor sale militare din Marea Mediterană să rețină petroliere străine în cadrul operațiunii navale Irini. Printre primele nave reținute după introducerea noilor măsuri s-a numărat petrolierul South Star, suspectat că transporta petrol rusesc.

În plus, potrivit Reuters, Guvernul SUA a vândut la fier vechi două petroliere sancționate care au fost confiscate anul acesta.

Compania de reciclare Global Marketing Systems, cu sediul în Dubai, a cumpărat petrolierele luna trecută, pentru o sumă care nu a fost făcută publică.

Este vorba despre nava Era, care a navigat în trecut sub numele de Marinera și Bella 1, precum și Lileo, care a navigat sub numele de Galileo și Veronica. Petrolierele vor fi dezmembrate în șantiere de fier vechi din India.

"Guvernul SUA ni le-a vândut și a existat un ordin judecătoresc care a autorizat vânzările, dar există unele complicații, nu în ultimul rând faptul că nu eram cu adevărat siguri cine le deținuse anterior", a declarat directorul GMS.

Paza de Coastă a SUA și forțele speciale militare au confiscat în ianuarie nava Era, sub pavilion rusesc, în apele de la sud de Islanda, după o urmărire de câteva săptămâni în Atlantic. Vasul reușise anterior să treacă de o blocadă americană în Caraibe, menită să oprească exporturile de petrol din Venezuela.

Washingtonul a declarat atunci că nava Era fusese folosită pentru transportarea de petrol sancționat din Venezuela și Iran.

Tot în ianuarie, americanii au confiscat, în Marea Caraibilor, nava sub pavilion rusesc cunoscută acum sub numele de Lileo. Petrolierul era vizat de sancțiuni. Navele sancționate își schimbă frecvent numele pentru a evita depistarea. În total, SUA au confiscat 10 petroliere anul acesta.