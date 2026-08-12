Astăzi, Soarele își schimbă puțin programul și ne lasă să îl vedem altfel! România prinde eclipsa de Soare, dar fereastra de spectacol pentru țara noastră este scurtă: între 20:20 și apus, cel mult 26 de minute! Dacă tot vorbim despre un fenomen care întunecă pentru puțin timp lumea, poate este momentul să vedem și ce "luminează" în viețile noastre. Această eclipsă are, desigur, implicații serioase în viața noastră, a tuturor! Aflăm ce înseamnă asta pentru fiecare zodie în parte cu ajutorul astrologului Risvan Vlad Rusu.

Berbec

Pentru Berbec, cuvintele de ordine sunt: creativitate și amor. Se resetează. Ai nevoie de idei noi și ai nevoie să-ți duci relațiile la un alt nivel, pentru că, altfel, relațiile ori cresc și se dezvoltă, ori se duc în jos.

Taur

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Taurii sunt focalizați pe casă, pe familie, pe rădăcini, pe nucleul familial. Apar copii noi, apar provocări noi, apar mutări, poate ne cumpărăm o casă nouă. Cert este că ne focalizăm pe nucleu. Taurul se „contractă” în el însuși.

Gemeni

Gemenii sunt focalizați pe comunicare. Eclipsa asta le dă o perioadă de minimum șapte ani în care devin mult mai vorbăreți decât de obicei. Atunci, erudiția, înțelepciunea și cuvintele de duh o să fie la îndemâna lor în fiecare clipă.

Rac

Financiar, pentru Raci este un moment în care au oportunități și șanse fantastice să devină mult mai prosperi și mult mai bogați. Și nu numai financiar și material, ci și din alte puncte de vedere, pentru că șansele de copii, sarcină, fertilitate sunt mari.

Leu

Eclipsa este în semnul Leului, în opoziție cu semnul Vărsătorului și cu un Pluton în Vărsător, ceea ce înseamnă că pentru el este o resetare totală din toate punctele de vedere. Nu înseamnă că nu mai sunt centrul atenției, doar că nu îl mai caută ei, ci fac în așa fel încât Universul să se muleze în jurul lor. Îi ține cel puțin șapte-opt ani. Lucrurile pe care ei le-au început în 2017, spuneam că în 1 august 2017 a fost o eclipsă, se termină și încep ceva nou.

Fecioară

Fecioarele funcționează cât se poate de bine în această perioadă, mai ales că se focalizează pe vindecare emoțională. Pe Fecioare, eclipsa le afectează mai mult în partea de sus decât în partea de jos. Lucruri pe care nu le-au rezolvat din trecut vin și bat la ușă.

Balanță

Balanțele sunt sociale și se focalizează pe prieteni. Dar influența asupra Balanței este mare, pentru că această eclipsă face să dispară prieteni și să apară grupuri noi. Și, de asemenea, un mare noroc social. Dacă sunt cântăreți, actori și așa mai departe, o să-i vezi că o să urce.

Scorpion

Scorpionul este foarte fericit la locul de muncă. Dacă îl pui să muncească mult, este minunat. Mai ales că această eclipsă îi aduce oportunități fantastice, atât de mărire de salariu, dar mai ales ca poziție. Pentru el, conceptul englezesc de „workaholism” este la ordinea zilei datorită eclipsei.

Săgetător

El vrea să călătorească. Și, pentru el, eclipsa deschide un palier de acces fascinant și fantastic la două lucruri: cunoaștere și călătorie. Dacă va studia lucruri noi în această perioadă, începând de astăzi, cu siguranță i se vor deschide toate cărările.

Capricorn

Din păcate, nici eclipsa nu-i scoate din chestia asta: ei vor să investească, ei vor să crească. Doar că acele blocaje de care vorbeam noi acum vreun an, legate de Capricorn și de ce se întâmpla cu Pluto când se plimba pe acolo, încep să se disipeze. Și atunci, pentru Capricorn, este o perioadă de creștere financiară fantastică.

Vărsător

Cuvântul de ordine este relație, amor, prietenie. Tot ce înseamnă relații: ele cresc la un alt nivel, se dezvoltă cu totul altfel. Ei vor deveni foarte pretențioși, în special cei de sex masculin, și e destul de greu să te înțelegi cu ei.

Pești

Peștii, sau cei cu alte aspecte în Pești, sunt cumva afectați din mai multe unghiuri. În primul rând, sănătatea, starea de bine, modul în care ei se simt și își manageriază timpul, dar și finanțele. La ei este, din păcate, o influență puțin globală, dar vor face față.

Ce să nu facem în această seară

Este bine ca astăzi să nu semnăm contracte importante, să nu luăm decizii importante, să le lăsăm pentru mâine și, ca vorbă din popor, să nu te tunzi și să nu faci curat.