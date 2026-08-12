Pe lista gesturilor inconştiente care au dus la aceste imagini probabil putem adăuga şi viteza neadaptată.

Mașina nu îi aparținea, ceea ce nu face această anchetă decât să fie una și mai complexă. Asta pentru că autoturismul, din ce am înțeles până la această oră, aparținea unui bărbat din localitate. Bărbat care deținea o firmă la care individul respectiv lucra ocazional. Și îi împrumuta această mașină pentru a face diverse drumuri, pentru a căra marfă și așa mai departe.

Îi împrumuta această mașină, deși cel mai probabil știa că acesta nu are permis de conducere, ceea ce ne confirmă din spusele oamenilor de aici, din localitate, că bărbatul respectiv ar fi avut și alte antecedente în ceea ce privește condusul fără permis de conducere.

Val de anchete după tragedia cu 5 morți

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Ei bine, trebuie să stabilească polițiștii dacă seara trecută s-a urcat la volan după ce patronul respectiv i-a încredințat mașina sau dacă a luat mașina respectivă fără să ceară acordul acesteia. Care e diferența dintre cele două? Un dosar penal pe numele proprietarului mașinii astea, pentru că, dacă i-a dat mașina cu bună credință știind că nu are permis de conducere, riscă de asemenea să ajungă la închisoare. Polițiștii încearcă să afle și dacă șoferul era băut, dacă era drogat seara trecută.

Este cert că avea viteză în momentul în care a făcut acea depășire, însă abia analizele toxicologice făcute de medici legiști vor putea să confirme dacă acesta consumase ceva înainte de a se urca la volan.

Știm că cele trei persoane, cei trei pietoni veneau de la o cununie din această localitate. Urmau să ajungă la casa lor în localitatea vecină, aproximativ un kilometru sau doi distanță, pe care s-au gândit să îi parcurgă pe jos, pe marginea acelui drum.

Este o anchetă în desfășurare și este cu siguranță o zi foarte grea pentru întreaga localitate, pentru că locuitorii îi cunoșteau pe acești oameni și nu se așteptau să se întâmple așa ceva.