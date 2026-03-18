Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 18 martie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 18 martie 2026

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 72.825 dolari sau 63.124 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 74.786 dolari sau 64.825 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 70.299 dolari sau 60.935 euro.

