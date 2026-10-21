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Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 21 octombrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 21 octombrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 21 octombrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.10.2026, 16:42 | Modificat la 21.10.2026, 16:44

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 21 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 395.684 lei sau 74.205 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 397.836 lei sau 74.609 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 387.009 lei sau 72.727 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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