ANIMAŢIE. Accident cu 2 morţi şi 18 răniţi în Buftea, după ce şoferul ar fi fost atent doar la telefon

Accident cumplit, cu zeci de persoane implicate, în apropiere de Bucureşti. Doi oameni au murit pe loc după ce un microbuz s-a ciocnit de un camion. Prima ipoteză a poliţiştilor este că şoferul vinovat se uita în telefon şi nu a păstrat distanţa faţă de vehiculul din faţă. În plus, în microbuz erau mai mulţi pasageri decât locuri, iar câţiva oameni stăteau în picoare.

Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 7, între Buftea şi Chitila, la aproxiamtiv 20 de kilometri de Bucureşti. Microbuzul încărcat până la refuz cu oameni circula în spatele camionului cu două remorci. La un moment dat, mastodontul a virat dreapta ca să intre în curtea unui depozit. Şoferul microbuzului circula foarte aproape de vehicului din faţă si a intrat în plin în el. Din informatiile Observator, s-ar fi uitat in telefon si de aceea nu a mai putut evita coliziunea.

Impactul a fost atât de violent încât partea dreaptă a microbuzului a fost distrusă în întregime.

"Era pe banda mea, am frânat, da", a spus şoferul microbuzului.

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A urmat o cursă contracronometru pentru salvarea victimelor. Pentru doi dintre pasagerii microbuzului nu s-a mai putut face nimic.

"S-a intervenit pentru triajul medical şi pentru două persoane care erau surprinse, blocate în autoturism", a transmis Marius Radu, ISU Ilfov.

"18 victime au fost transportate la spital, dintre acestea, două în stare gravă, critică chiar. Restul victimelelor cu leziuni multiple", a declarat Bogdan Dinu, medic primar Spitalul Floreasca.

Microbuzul care plecase din Târgovişte şi se îndrepta spre Bucureşti avea o limită de doar 20 de persoane, cu tot cu şoferul.

În microbuzul care a intrat în autobasculantă erau 25 de persoane, practic, erau mai multi oameni în picioare atunci cand s-a produs accidental.

"Din primele informaţii, se pare că capacitatea microbuzului era depăşită", a declarat Gabriel Onofreş, şef Poliţia Rutieră Ilfov.

Reprezentaţii firmei de transport nu au putut fi contactaţi. Şoferii au fost duşi la audieri.

"Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcoltest şi drug test însă rezultatele au fost negative", a declarat Andreea Balaş, agent de poliţie IPJ Ilfov.

Doar în prima jumătate a anului au fost peste 1.600 de accidente grave în care şi-au pierdut viaţa 500 de oameni.