Târgurile de Crăciun din Viena, Budapesta şi Praga au în acest an concurenţă serioasă. Cracovia, Nurnberg, Colmar, si Strasbourg sunt în topul destinaţiilor pentru decorurile de poveste şi gastronomia locală. Doar că acum, criza a mai subţiat bugetul şi mulţi renunţă la o noapte de cazare.

Miroase deja a Crăciun în multe oraşe din Europa, unde pieţele tematice se deschid, rând pe rând, până la finalul lunii. Pe lângă destinaţiile clasice precum Viena sau Praga, românii caută în acest an alternative mai avantajoase, dar care să nu facă rabat de la magia sărbătorilor

"Există şi oferte pentru oraşe mai micuţe, cochete, cum ar fi Gdansk, unde noi propunem turiştilor un preţ de citybreak porneşte de la 165 de euro de persoană zbor şi cazare trei nopţi. Este recomandat să vedem oraşele care au centre istorice, pentru că acolo sunt amenajate şi aceste pieţe", a declarat Carmen Chioţea, director de marketing agenţie de turism.

"Nurenberg este un oraş foarte bine conectat de zborurile din România şi atunci poţi să pleci din mai multe oraşe şi un târg de Crăciun foarte frumos, tradiţional nemţesc. Recomandarea noastră este dacă se poate să meargă în timpul săptămânii, biletele de avion sunt mai ieftine. Două persoane, două sau trei nopţi. Biletele pleacă în funcţie de cazarea pe care ne-o dorim de la 400-500 de euro", a spus Dan Lăcustă, director agenţie de turism.

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Cine vrea să stea mai mult poate opta pentru un circuit festiv.

Printre noutăţile în materie de târguri de Crăciun se numără şi circuitele în Alsacia, în nord-estul Franţei, unde o săptămână costă aproximativ 1000 de euro. Oraşele din zonă se transformă în adevărate poveşti de Crăciun care au devenit populare în rândul românilor în ultimii ani.

Şi marile oraşe europene Londra, Milano sau Paris sunt spectaculoase de sărbători, de la vitrine decorate de mari designeri până la iluminatul festiv. Preţurile pentru o excursie de weekend pornesc de la 400 de euro.