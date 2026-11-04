După frigiderele magazinelor, hackerii au atacat şi congelatoarele unei bănci de sânge din Franţa

Un atac cibernetic a vizat, în noaptea de duminică spre luni, un furnizor al Institutului Francez al Sângelui (EFS), ţinta fiind camerele frigorifice în care este depozitată plasma la -30 °C. Potrivit "Le Canard enchaîné", temperatura a fost reprogramată de la distanţă pentru a ajunge la 110 °C, relatează TF1info, citat de news.ro.

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Atacul a vizat în special instalaţiile situate în regiunea Bourgogne-Franche-Comté, a confirmat Institutul Francez al Sângelui (EFS). Reglate în mod normal la o temperatură de -30 °C, aceste instalaţii frigorifice, care păstrează pungi de plasmă destinate transfuziei sau fracţionării pentru fabricarea medicamentelor, au fost reprogramate şi "aduse la temperaturi foarte ridicate", precizează EFS într-un comunicat.

Temperaturile puteau ajunge şi la 110 grade Celsius

Potrivit ziarului "Le Canard enchaîné", aceste noi temperaturi puteau ajunge la 110 °C. "Instalaţiile de supraveghere şi control ale camerelor frigorifice amplasate în trei locaţii ale EFS au fost afectate", a adăugat instituţia medicală, precizând că "deşi EFS nu a fost vizată direct (...) au fost semnalate anomalii, care au dus la alterarea parametrilor de funcţionare ai camerelor frigorifice echipate cu soluţia furnizorului instituţiei".

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"Sistemele de supraveghere şi de alarmă ale EFS au permis identificarea rapidă a acestor anomalii şi luarea măsurilor necesare pentru ca niciun eşantion sau produs sanguin să nu fie alterat", asigură ESF, subliniind că "nu a fost identificat niciun impact asupra sănătăţii şi nu se înregistrează nicio pierdere de produse sanguine".