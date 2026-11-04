Carnea de pui cumpărată de milioane de români s-ar putea scumpi dramatic. Danemarca cere liderilor europeni să interzică definitiv creşterea şi comercializarea păsărilor forţate artificial să crească mai repede. Inițiatorii proiectului acuză nereguli grave în acele ferme și riscuri pentru sănătate consumatorilor. Comercianții avertizează, însă, că măsura va arunca prețurile în aer și va lăsa goluri mari în rafturile magazinelor.

Așa-numiții "pui turbo" sunt exemplare din rasa Ross 308, una dintre cele mai răspândite în industria avicolă daneză şi europeană. Cresc de la 50 de grame la două kilograme în doar 33 de zile. Alte rase au nevoie de timp dublu să ajungă la aceeași greutate. În plus, studiile veterinare arată că sunt mult mai vulnerabili la infecţii bacteriene - e.coli sau salmonella.

De ce vrea Danemarca să interzică creşterea intensivă a "puiului turbo"

"Cred că cea mai mare problemă este rezistenţa la antibiotice, ceea ce ne-ar putea afecta pe noi, pe cei care consumă regulat carne de pui", a declarat Alexandra Ştefan, Free Animals.

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Danemarca face lobby la nivel european pentru a interzice acest model de producție la scară industrială.

"Dacă vrem schimbări durabile și solide este necesar să se interzică atât vânzarea puilor crescuți în sistem intensiv în Danemarca cât și importul acestora din străinătate", a transmis Mai Mercado, politician.

Ce efecte ar putea avea interdicţia asupra pieţei europene a cărnii de pui

O eventuală interdicție europeană ar putea avea însă efecte majore pe piaţa cărnii de pui. Potrivit organizației Eurogroup for Animals, aproximativ 95% dintre puii crescuți în Uniunea Europeană provin din sisteme intensive de producție - selectați genetic pentru a produce cât mai multă carne la costuri minime.

"Asta este pentru mama mea. Când are pofta de pui, ar trebui să îl mănânce pe cel mai bun de pe piaţă", a spus o femeie.

"Ar fi naiv și incorect să spun că nu am luat vreodată. Dar, de cele mai multe ori, în 9 din 10 cazuri, îl aleg pe cel crescut industrial, însă îl mâncăm rar", a adăugat altă persoană.

Cum ar putea fi afectaţi românii de o eventuală interdicţie

O astfel de interdicţie ar avea efect şi în meniul nostru. Carnea de pasăre este cea mai ieftină și accesibilă sursă de proteină din România. 7 din 10 români mănâncă pui săptămânal, iar crescătoriile locale au exporturi de aproape 400 de milioane de dolari pe an.

Puţine ţări din Europa au reuşit să ofere populaţiei alternative sustenabile. În Franţa, rasele crescute în aer liber reprezintă un sfert din producţia de carne de pasăre. În Olanda, procentul este aproape dublu.