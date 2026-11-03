Armă nouă în lupta cu cel mai agresiv cancer din România: o tomografie computerizată cu doză redusă de radiaţii care depistează în stadiu incipient tumorile la plămâni. Investigaţia va fi decontată de stat pentru a descoperi boala când încă poate fi tratată.

An de an, peste 10.000 de români mor de cancer pulmonar. Este boala care ucide cel mai des în România.

"Este extrem de important să-l depistăm precoce. În acest moment este depistat, în aproape 80% din cazuri, în stadii care presupun final de evoluţie, stadiu 3, stadiu 4 mai puţin curabile", a declarat Beatrice Mahler, medic pneumolog.

Şansele cresc, însă. CT-ul toracic cu doză redusă de radiaţii va fi decontat pentru persoane cu risc crescut. O investigație rapidă care poate descoperi boala înainte de primele simptome. Pot beneficia persoanele cu vârsta între 45 și 70 de ani, care au fumat cel puțin 20 de pachete de ţigări pe an, şi cei cu alţi factori de risc.

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"De la 1 ianuarie ne propunem să introducem o altă investigaţie extrem de utilă: low dose CT sau pe româneşte CT pentru torace cu doză redusă. Vor putea beneficia de o astfel de investigatie sunt pacientii la risc sau persoanele sănătoase care au un risc anume si aici ne gandim cu certitudine la cei care lucrează într-un mediu toxic cu noxe sau cei care sunt fumători", a declarat Larisa Mezinu Bălan, preşedinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Primul pas este evaluarea făcută de medicul de familie sau pneumolog care trimite pacientul la investigație.

"Un pacient diagnosticat la timp înseamnă o rată de succes foarte mare, un pacient tratat. În momentul în care diagnosticarea este foarte târzie, complicaţiile sunt mult mai mari, riscurile de nereuşită sunt mult mai mari şi de obicei acel pacient poate rămâne cu o sechelă sau poate duce la deces", a explicat Radu Gănescu, Asociaţia Pacienţilor cu Afecțiuni Cronice.

Medicii spun că 8 din 10 bolnavi care descoperă boala în stadiu incipient îşi pot prelungi viaţa cu cinci ani.