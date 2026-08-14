Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 14 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 14 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 62.798 dolari sau 54.358 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 63.890 dolari sau 55.303 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.873 dolari sau 56.087 euro.