Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 20 martie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 20 martie 2026

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 70.495 dolari sau 60.844 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 70.929 dolari sau 61.219 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 70.885 dolari sau 61.167 euro.

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰