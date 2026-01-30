Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 30 ianuarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 30 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 82.556 dolari sau 69.174 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.996 dolari sau 73.731 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 89.403 dolari sau 74.911 euro.

