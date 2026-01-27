Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 27 ianuarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 27 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.706 dolari sau 73.848 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 88.760 dolari sau 74.736 euro.

De asemenea, mivelul atins la momentul actual este asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.328 dolari sau 74.510 euro.

