Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 28 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 28 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 12:42
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.330 dolari sau 74.461 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.457 dolari sau 74.661 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 89.883 dolari sau 74.831 euro.

