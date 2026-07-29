Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina sub 9 lei nu se mai găsește. Cel mai mare operator a scumpit motorina de două ori în doar câteva ore. Ca să tempereze creșterile, parlamentarii au votat astăzi reducerea accizei. În cel mai favorabil scenariu, motorina s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru. Măsura nu se va aplica însă imediat. Cel mai devreme, peste două săptămâni.

Parlamentarii au stabilit o acciză dinamică la motorină - adică reducerea taxei de la 5 la 25 de procente, în funcţie de preţul carburantului.

Acciză dinamică la motorină, în funcţie de preţul carburantului

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Proiectul prevede și limitarea adaosului comercial şi la benzină şi la motorină la nivelul mediu de anul trecut. Asta înseamnă o reducere de cel mult 30 de bani.

"Principalul risc pe care îl avem e penuria, nu e preţul. Ne uităm pe străzi, nu se schimbă nimic în comportamentul de consum", a explicat Gabriel Biriş, analist financiar.

Cât a ajuns să coste un plin de motorină

Un plin de motorină s-a scumpit cu aproape 100 de lei faţă de începutul conflictului din Iran. La benzină sunt peste 60 de lei în plus. Mulți șoferi încearcă să reducă factura la carburant cum pot. ​

"Soţia mai face aşa cu… lasă maşina la Străuleşti, se duce la Ştefan cel Mare la serviciu cu metroul", a spus un bărbat.

"Cu altă maşină, care consumă mai puţin", a adăugat altă persoană.

Specialiștii se așteaptă ca prețurile să intre într-o perioadă de stabilizare.

"Eu apreciez că ar trebui să fim pe maximul prețurilor. Cel mai probabil, chiar dacă vom vedea o continuare fluctuație și în sus și în jos, în funcție de diversele evoluții locale, cel mai probabil undeva în zona asta ar trebui să rămână prețul barilului până la finele anului", a subliniat Dumitru Chisăliţă, expert în energie.

Cel mai devreme, legea votată astăzi s-ar aplica la jumătatea lunii august. Mai are de trecut câteva etape: promulgarea şi publicarea în Monitorul Oficial.