La o zi după ce ministrul Finanţelor a avertizat că România riscă o penurie a carburanţilor, mai multe staţii de alimentare din ţară au rămas fără combustibil. Jucătorii din piaţă spun că a fost vorba doar de nişte livrări întârziate şi nu sunt motive de panică. Însă specialiştii avertizează că o criză a carburanţilor nu este exclusă pe termen mediu. Între timp, principalul furnizor din ţară a scumpit benzina cu 15 bani. Iar motorina a sărit de 10 lei. Cel mai probabil, şi celelalte benzinării vor urma trendul.

"Momentan indisponibil" este mesajul de care au dat şoferii veniţi să alimenteze la această staţie din Ploieşti. Stoc zero a fost raportat şi la benzinării din Ilfov şi din vestul ţării.

"Nu au! Bănuiesc că lipseşte din stocul lor sau ceva de genul", a declarat un taximetrist.

"Este o situaţie ieşită din comun. Probabil foarte multă lume nu este pregătită pentru aşa ceva din punctul meu de vedere", e de părere o persoană.

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Situaţia a apărut la o zi după avertismentul ministrului de Finanţe.

"Acest grad de risc în privința penuriei există. De aceea suntem într-un contact foarte strâns cu toți operatorii", a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a dat mai multe detalii într-un comunicat ulterior.

"Piața europeană se confruntă cu un deficit de motorină și alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiția pentru volumele disponibile este una fără precedent. România este cu atât mai vulnerabilă cu cât un procent semnificativ din necesarul de motorină este acoperit din importuri".

Reprezentanţii din industrie spun că nu sunt motive imediate pentru a ne alarma.

"S-a întâmplat ca rafinăriile să nu funcţioneze prompt cu livrarea. Se va regla azi, în cursul zilei de azi şi mâine se va regla", a declarat Ion Tache, Asociaţia Benzinarilor Independenţi.

"Avem asigurate stocurile şi de ţitei şi de carburanti pentru perioada urmatoare. Aceste situaţii sunt punctuale și de scurtă durată", a comunicat şi OMV Petrom.

Specialiştii nu exclud totuşi o criză în viitorul apropiat. România importă 60% din ţiţei din Kazahstan, ţară care a sistat livrările timp de o săptămână după ce mai multe petroliere au fost lovite de drone în Marea Neagră. Guvernul kazah a anunţat ieri că reia exporturile, dar situaţia rămâne incertă din cauza războiului.

"Cred că nu avem un cec în alb pe perioadă nedeterminată. Şi că este foarte important să avem nişte soluţii sau nişte detensionări pe pieţele regionale în următoarele săptămâni", a declarat Claudiu Cazacu, expert în piețe finaciare .

"Să caute rute comerciale noi, să negocieze cu companii din alte state și cu guverne din alte state, că acele rute comerciale vor trata România cu prioritate, în detrimentul altor state, pentru a ne asigura că avem produse în piață", a spus Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

România s-a mai confruntat cu o penurie de carburanţi la sfârşitul lunii aprilie. Atunci, o ieftinire record la motorină, venită după o perioadă lungă de scumpiri, i-a pus pe şoferi să facă rezerve de combustibil. Stocurile au fost epuizate în peste 100 de benzinării.