Produsele cel mai des afectate de shrinkflation în supermarketuri. Cum sunt păcăliți clienții la raft

Fenomenul Shrinkflation continuă să existe pe rafturile magazinelor din România. Asta deşi, teoretic, legea ne apără. Din 2024, comercianţii trebuie să afişeze etichete speciale atunci când cantitatea unui produs este redusă, dar preţul lui rămâne acelaşi. Practic... asta NU se întâmplă. Cel puţin, nu la noi în ţară.

Când ajungeți în supermarket, dacă sunteți atenți, veți observa că unele produse au un gramaj mai mic, cu 20 de grame, 30 de grame mai puţin din acea cantitate, iar prețul, în multe cazuri, a rămas același.

Acesta este fenomenul numit shrinkflation. Practic, comercianţii în aceste vremuri cu inflaţie încearcă să câştige şi decid să scadă cantitatea unui produs, dar să păstreze preţul.

În România avem o lege în acest sens, care ar trebui să protejeze consumatorii, și ar trebui să existe etichete clare pe rafturi atunci când se întâmplă acest lucru. Avem o lege în acest sens din 2024, dar din păcate aceasta nu prea se aplică. Dacă mergem într-un magazin, nu vom găsi sub nicio formă aceste etichete care indică fenomenul de shrinkflation.

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Reprezentanţii ANPC au transmis că iau măsuri doar în situația în care primesc sesizăriîn acest sens și că până acum nu au primit niciun fel de reclamație de la consumatori. Acest fenomen de shrinkflation îl întâlnim în special în produse precum ciocolata, gustările, chipsurile, dar și la iaurturi sau chiar în produse de bază sau detergenți.

În alte state însă se iau măsuri. De exemplu, de astăzi în Italia a intrat chiar în vigoare o astfel de regulă prin care consumatorii sunt obligați să pună aceste etichete pe rafturi, prin care se semnalizează fenomenul de shrinkflation.