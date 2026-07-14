Pe măsură ce scad salariile, creşte numărul celor care nu pot să mai plătească ratele și cer ajutor ca să nu ajungă pe mâna executorilor.

În primele şase luni, peste două mii de oameni au făcut cereri de negociere, cu 40% mai mulţi decât anul trecut. Cer rate lunare mai mici, dobânzi și comisioane reduse, o perioadă mai lungă de rambursare sau chiar ștergerea unei părți din datorie. În cazul băncilor, multe negocieri s-au încheiat cu o înțelegere.

În total, beneficiile obținute de clienți s-au apropiat de un milion de euro. În medie, fiecare caz rezolvat amiabil a adus un avantaj de 2.700 de euro.

Situația este, însă, complet diferită în cazul IFN-urilor, instituţiile financiare ne-bancare. Deși au fost depuse peste 600 de cereri, niciuna nu a fost acceptată pentru negociere.