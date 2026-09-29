Fenomenul shrinkflation a ajuns şi în imobiliare. Apartamentele sunt mai mici decât acum trei ani, dar costă mai mult. Cât spaţiu pierdem, cât plătim în plus şi cu ce încearcă dezvoltatorii să compenseze?

Aparent suprafața nu mai este atât de importantă pentru cumpărători. Suprafața utilă a apartamentelor noi scoase la vânzare a scăzut din 2023 până în 2026 cu 4% în București și cu 5% la nivel național, în timp ce prețurile s-au majorat cu 50%.

Dezvoltatorii spun că au micșorat spațiile ca să țină prețurile sub control pe fondul costurilor tot mai mari cu materialele, taxele și cu lipsa forței de muncă.

Apartamentele au mai multe dotări

De exemplu, ponderea ansamblurilor cu panouri fotovoltaice a crescut de la 3% în 2023 la 13% în 2026. Iar spațiile verzi și parcurile private apar acum în mai mult de un sfert dintre proiectele noi.

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Este tot mai greu să obținem un credit imobiliar pentru un apartament nou cu două camere. Un cumpărător avea nevoie în 2023 de un salariu net de 7.000 lei pe lună acum 3 ani, față de 9.600 lei în această toamnă.

Sau pentru un apartament cu 3 camere, venitul necesar a urcat de la 10.400 lei în ianuarie 2023 la 14.000 lei în această toamnă.