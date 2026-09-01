Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru toți a debutat astăzi, 1 septembrie. Turiștii care au urmărit atent ofertele au prins cazări chiar și cu 39 lei pe noapte de persoană. E drept, camerele la aceste prețuri nu au fost multe.

Pentru a 49-a ediție a programului Litoralul pentru toți, hotelierii îi atrag pe turiști și cu reduceri de 60% față de prețurile din sezon. Mulți turiști spun că preferă această perioadă nu doar datorită prețurilor mai avantajoase, dar și pentru că litoralul este mai puțin aglomerat, iar temperaturile mai suportabile.

Turiști cazați cu 39 lei pe noapte

Unii turiști se pot lăuda că au ajuns la mare cu doar 39 lei pe noapte. Atât costă, de persoană, cazarea la unul dintre hotelurile din Eforie Nord.

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Deși costă doar 39 lei pe noapte, camera beneficiază de TV și chiar și de aer condiționat.

"De pe 6 septembrie, un loc în această cameră costă doar 39 de lei. Este dotată cu tot ce este necesar: aer condiționat, televizor, dar și baie proprie", relatează Cristina Niță, reporter Observator.