RB Leipzig şi-a luat un atacant crescut de FC Barcelona, pentru 15 milioane de euro 

În căutarea unui atacant, după ce belgianul Lois Openda a fost cedat la Juventus Torino, pentru 42,75 milioane de euro, RB Leipzig a obţinut, în ultimele zile de mercato, semnătura atacantului Marc Guiu, fotbalist crescut de FC Barcelona.

Marc Guiu, crescut de Barcelona şi trecut pe la Chelsea, a semnat cu RB Leipzig - Profimedia

RB Leipzig a plătit 15 milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile lui Guiu, fotbalist care în perioada 2024-2026 a aparţinut de Chelsea Londra.

Guiu, 20 de ani, a semnat un contract pe cinci ani cu RB Leipzig şi speră ca Bundesliga să fie locul în care să-şi recapete încrederea pierdută după un început bun de cariera la FC Barcelona.

Crescut în celebra La Masia de la vârsta de 7 ani, Marc Guiu a marcat două goluri în primele şapte meciuri jucate pentru prima echipă a Barcelonei, dar apoi catalanii au decis să-l vândă la Chelsea Londra, iar evoluţiile atacantului au fost într-un oarecare declin, Guiu reuşind opt goluri în 29 de meciuri jucate la Chelsea Londra, dar şapte dintre acestea în cupele europene, în general împotriva unor adversari mult mai slab cotaţi.