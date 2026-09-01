Observator » Sport » Reacţia lui Joshua Kushner, omul de afaceri care ar fi vrut să se implice în organizarea Cupei Mondiale

Reacţia lui Joshua Kushner, omul de afaceri care ar fi vrut să se implice în organizarea Cupei Mondiale

Omul de afaceri Joshua Kushner ar fi vrut să se implice în organizarea Cupei Mondiale de fotbal Omul de afaceri Joshua Kushner ar fi vrut să se implice în organizarea Cupei Mondiale de fotbal - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 14:57 | Modificat la 01.09.2026, 15:01

Scandalul provocat de Gianni Infantino, şeful FIFA, prin intenţia sa de a privatiza Cupa Mondială de fotbal, continuă.

Omul de afaceri Joshua Kushner, unul dintre cei interesaţi de a prelua dreptul de organizare a Cupei Mondiale de fotbal, a oferit o primă reacţie în acest caz care este foarte posibil să-l coste pe Gianni Infantino scaunul de şef al FIFA.

Kushner, cunoscut drept un apropiat al lui Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a ţinut să precizeze, printre altele, că "dacă am fi ştiut cum urma să degenereze totul, nu ne-am fi implicat".

Kushner a mai transmis că "iniţiativa oferea o investiţie semnificativ mai mare pentru ţările în curs de dezvoltare" şi a recunoscut că cei pe care îi reprezintă "nu au cunoscut mecanismele reale după care se ghidează lumea fotbalului".

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
joshua kushner donald trump gianni infantino scandal infantino cupa mondiala scandal infantino fifa
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.