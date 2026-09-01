Reacţia lui Joshua Kushner, omul de afaceri care ar fi vrut să se implice în organizarea Cupei Mondiale

Scandalul provocat de Gianni Infantino, şeful FIFA, prin intenţia sa de a privatiza Cupa Mondială de fotbal, continuă.

Omul de afaceri Joshua Kushner ar fi vrut să se implice în organizarea Cupei Mondiale de fotbal - Profimedia

Omul de afaceri Joshua Kushner, unul dintre cei interesaţi de a prelua dreptul de organizare a Cupei Mondiale de fotbal, a oferit o primă reacţie în acest caz care este foarte posibil să-l coste pe Gianni Infantino scaunul de şef al FIFA.

Kushner, cunoscut drept un apropiat al lui Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a ţinut să precizeze, printre altele, că "dacă am fi ştiut cum urma să degenereze totul, nu ne-am fi implicat".

Kushner a mai transmis că "iniţiativa oferea o investiţie semnificativ mai mare pentru ţările în curs de dezvoltare" şi a recunoscut că cei pe care îi reprezintă "nu au cunoscut mecanismele reale după care se ghidează lumea fotbalului".