Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează acuzații grave la adresa conducerii Consiliului Județean Iași, după ce a constatat personal lipsa chiuvetelor din saloanele ATI ale Spitalului "Sfânta Maria". În ciuda planurilor prezentate public, ministrul susține că realitatea din teren este cu totul alta. Scandalul are loc în contextul în care șapte copii au murit după infectarea cu bacteria Serratia marcescens, conform MEDIAFAX.

Clinical Hospital for Children in Iasi TRADU ChatGPT said: București, România, 2 octombrie 2025: Alexandru Rogobete, ministrul român al Sănătății, susține o conferință de presă după ce șapte copii au murit la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Iași - Shutterstock

Declarația făcută de președintele CJ Iași, Costel Alexe, este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El afirmă că în saloanele ATI de la Spitalul Sf. Maria nu există nicio chiuvetă.

Ministrul acuză falsuri grave în recepția lucrărilor

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El spune că a fost acolo personal și a văzut: în saloanele ATI de la Iași nu există nicio chiuvetă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul "Sfânta Maria" nu ar fi chiuvete.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Șapte copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰