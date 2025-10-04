Antena Meniu Search
Rogobete, despre preşedintele CJ Iaşi: Dă "dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează acuzații grave la adresa conducerii Consiliului Județean Iași, după ce a constatat personal lipsa chiuvetelor din saloanele ATI ale Spitalului "Sfânta Maria". În ciuda planurilor prezentate public, ministrul susține că realitatea din teren este cu totul alta. Scandalul are loc în contextul în care șapte copii au murit după infectarea cu bacteria Serratia marcescens, conform MEDIAFAX.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 10:53
Rogobete, despre preşedintele CJ Iaşi: Dă "dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate" Clinical Hospital for Children in Iasi TRADU ChatGPT said: București, România, 2 octombrie 2025: Alexandru Rogobete, ministrul român al Sănătății, susține o conferință de presă după ce șapte copii au murit la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Iași - Shutterstock

Declarația făcută de președintele CJ Iași, Costel Alexe, este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El afirmă că în saloanele ATI de la Spitalul Sf. Maria nu există nicio chiuvetă.

Ministrul acuză falsuri grave în recepția lucrărilor

El spune că a fost acolo personal și a văzut: în saloanele ATI de la Iași nu există nicio chiuvetă.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul "Sfânta Maria" nu ar fi chiuvete.

Șapte copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.

