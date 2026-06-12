Psihologul Smaranda Cernescu a vorbit la Observator 16, alături de Teodora Tompea, despre diferenţa dintre stimă de sine sănătoasă şi narcisism, dar şi despre dificultatea de a trăi cu o persoană care are nevoie constantă de admiraţie şi refuză compromisul.

Teodora Tompea: Narcisismul e o boală? Un narcisist e un om bolnav care ar trebui ajutat, înţeles?

Smaranda Cernescu: Trăsăturile de personalitate reprezintă un mod general de a privi oamenii, lumea și pe noi înșine. În acest context există tulburări de personalitate. Ele devin problematice când devin inflexibile la context și atunci când deviază de la normele culturii individului. Se regăsesc în cunoaștere, afectivitate, modalități de relaționare și control al impulsului. Este o tulburare de personalitate pe care o regăsim prin 9 criterii.

Teodora Tompea: Cum ajung oamenii aceștia să aibă această inflexibilitate?

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Smaranda Cernescu: Are și o structură nativă, adică genetică. Personalitatea face parte, ca structură biologică, din pachetul pe care îl primim la naștere. Nu suntem o foaie albă de hârtie. În același timp, există un context care a favorizat foarte mult dezvoltarea narcisismului: social media. Prima caracteristică este sentimentul grandios de autoimportanță, care nu este într-o corespondență corectă cu realizările și talentele omului respectiv.

Teodora Tompea: Păi nu ne-ați zis voi, specialiștii din domeniul sănătății mintale, că e bine să ne cultivăm stima de sine, că românii nu au o stimă de sine corect dezvoltată? S-a dezvoltat un pic cam mult.

Smaranda Cernescu: Și iată că este ca un pendul care s-a dus dintr-o extremă în cealaltă. Noi avem scale care evaluează stima de sine și este corect să fie una echilibrată, pe la mijloc, nu una scăzută și nici una de infatuare. Atâta timp cât oamenii aceștia au nevoie de o admirație excesivă, de a le fi recunoscut un statut special, atunci chiar dacă nu îl merită, ei sunt deosebiți doar pentru că există.

Teodora Tompea: Ce faci când nu e chiar atât de simplu să nu încerci să-l schimbi? Poate este copilul sau părintele tău. Cum trăiești cu un narcisist?

Smaranda Cernescu: Plasez această trăsătură de personalitate pe un spectru, de la minus la plus. Putem avea 10%, putem avea 20%. Ele pot fi și în combinație cu trăsături antisociale sau cu alte tulburări de personalitate. Avem nevoie de un Google Translate: noi introducem limba noastră de input și se traduce în limbajul narcisismului. Este complicat dacă avem niște trăsături accentuate, pentru că o altă caracteristică a lor este: ori varianta mea, ori nimic. Nu sunt dispuși să negocieze; dimpotrivă, ei au dublu standard. Sunt foarte indulgenți cu propria persoană și foarte critici cu ceilalți.

Teodora Tompea: Să zicem că există varianta să găsești o portiță de comunicare, pentru că îți este o persoană foarte apropiată. Narcisismul acesta poate fi corectat cumva?

Smaranda Cernescu: Avem două categorii principale. Dacă este o variantă ponderată, mai avem cale de negociere, avem grad de flexibilitate. Cu cât este mai inflexibilă persoana, cu atât nu acționăm direct asupra persoanei, pentru că șansele de schimbare sunt minime, ci acționăm în perimetrul persoanei. Delimităm foarte clar niște limite și, prin ceilalți, noi recomandăm celor din familie sau colegilor cum să se poarte, cum să se distanțeze. Practic, ceilalți sunt cei care trebuie să își schimbe comportamentul, pentru că la persoana respectivă șansele de schimbare sunt minime.