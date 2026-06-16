De ce nu e bine să mâncăm seara târziu. Medicul Teodor Blănaru explică care sunt efectele asupra organismului

Un medic specializat în tratamentul împotriva obezităţii atrage atenția că obiceiurile alimentare de seară pot influența semnificativ sănătatea pe termen lung. Dr. Teodor Blănaru a explicat la Observator 16 că mesele târzii și consumul frecvent de alimente după ora 22:00 pot crește riscul unor afecțiuni precum diabetul de tip 2, hipertensiunea sau tulburările de somn, mai ales în contextul unui stil de viață dezechilibrat.

Prezentator: Regulile de alimentație sănătoasă se aplică la orice vârstă? Sau, atunci când suntem tineri, putem mânca și după ora 22:00, iar după 40 de ani sau la vârsta a treia lucrurile se schimbă și avem nevoie de o altă dietă?

Dr. Teodor Blănaru: Sunt mai multe aspecte aici. Este clar că un om tânăr are un metabolism mai accelerat decât o persoană de 68 de ani.

Prezentator: Atunci de ce vedem tot mai mulți tineri cu probleme de greutate și obezitate?

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Dr. Teodor Blănaru: Așa este și este regretabil. Însă ține foarte mult și de stilul de viață. De orele de somn, care sunt tot mai puține. Merg în cluburi, stau pe jocuri, sunt diverse motive. Pierd nopțile, iar noi avem un ritm biologic circadian. Corpul știe că ziua trebuie să digere, iar noaptea să se odihnească. Când mâncăm noaptea, organismul primește un semnal contradictoriu. Nu mai știe ce să facă mai întâi: să digere sau să se odihnească.

Prezentator: De aici și regula că ar trebui să mâncăm cu cel puțin două ore înainte de culcare?

Dr. Teodor Blănaru: Ideal ar fi chiar cu trei ore înainte de culcare. Spun asta pentru că există și excepții: piloți, chirurgi, medici și alte persoane care lucrează în ture. Dacă acești oameni ajung să adoarmă dimineața, nu le poți spune că ultima masă trebuie să fie la ora 18:00. Dar acestea sunt excepții. Pentru populația generală, ar trebui să existe un interval de minimum trei ore în care organismul să poată digera și să intre treptat în ritmul de somn.

Prezentator: Cred că nu există om care să nu fi simțit măcar o dată nevoia să mănânce după ora 22:00. Asta ne îngrașă cu adevărat? Știți cum e: într-o seară mănânci o bucățică de ciocolată, în alta o banană, apoi o felie de pâine cu unt. Contează în timp?

Dr. Teodor Blănaru: Studiile arată că există o legătură clară între mâncatul frecvent după ora 22:00 și apariția unor probleme precum diabetul de tip 2, apneea de somn sau hipertensiunea arterială. Asta nu înseamnă că două mese luate târziu te duc la diabet în două săptămâni. Dar, în timp, dacă nu schimbăm aceste obiceiuri, riscurile cresc.

Prezentator: Ce înseamnă „în timp”?

Dr. Teodor Blănaru: Vorbim despre ani.

Prezentator: Ani, nu luni.

Dr. Teodor Blănaru: Exact. Și revin la vârstă. O persoană de 69 de ani nu mai are același ritm metabolic ca una de 18 ani. Metabolismul încetinește odată cu vârsta. În plus, seara scade sensibilitatea la insulină pentru toată lumea. O masă luată la ora 23:00 are un impact diferit față de una consumată la ora 13:00.

Prezentator: De aici și procesul mai dificil de slăbire?

Dr. Teodor Blănaru: Da. Caloriile consumate târziu tind să se depoziteze mai ușor, iar slăbitul devine mai dificil.

Prezentator: Deci nu este un mit. Seara chiar se depun mai ușor. În timpul zilei mai putem „scăpa” cu un dulce sau un fast-food?

Dr. Teodor Blănaru: Putem, dar trebuie să existe echilibru.

Prezentator: Este atât de ușor de spus și atât de greu de făcut.

Dr. Teodor Blănaru: Putem mânca un fast-food o dată la două luni, dar nu zilnic și nici la două-trei zile. Din păcate, asta se întâmplă frecvent în rândul adolescenților și tinerilor. Când se plictisesc, merg la fast-food. Este o alegere greșită dacă devine un obicei.

Prezentator: Dacă mai încălcăm regulile alimentare o dată la două luni, înseamnă că suntem în zona echilibrului. Foarte scurt vă mai întreb: e mai bine să nu mâncăm deloc seara sau putem consuma ceva ușor, de exemplu o banană?

Dr. Teodor Blănaru: Dacă apare foamea, putem alege un iaurt, câteva migdale sau o felie de piept de pui. Adică ceva proteic și ușor de digerat.

Prezentator: Așa vom face. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor.