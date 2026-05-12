Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că marţi, la Guvern, se semnează contractul de execuţie a Spitalului Regional de Urgenţă de la Cluj şi astfel putem spune că toate cele trei spitale regionale din România sunt în construcţie, termenul lor de execuţie fiind de 40 de luni. El a menţionat că este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale iar cel de la Cluj, în iulie, anul trecut, când a preluat Ministerul Sănătăţii, era blocat, în contestaţie şi s-a deblocat undeva la începutul acestui an.

Alexandru Rogobete anunţă semnarea contractului de execuţie la Spitalul Regional de la Cluj - Profimedia

"La guvern, la ora 19.00, se va semna contractul de execuţie, de construcţie efectivă a Spitalului Regional de Urgenţă de la Cluj. Practic, odată cu semnarea acestui contract, toate cele trei spitale regionale, cel de la Craiova, cel de la Iaşi şi acum cel de la Cluj, vor intra în linie dreaptă, cu construcţia", a declarat Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii, la Parlament, conform news.ro.

Rogobete a arătat că este vorba de o investiţie de 1,8 miliarde de lei, un spital de 85 a de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie, terapie intensivă, 22 de săli de operaţie şi peste 70 de cabinete în ambulatorul de specialitate.

"Este o investiţie complexă, importantă pentru întreaga regiune şi cu un rol strategic la nivel naţional. Este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale. Acesta, în iulie, anul trecut, când am preluat Ministerul Sănătăţii, era blocat, era în contestaţie. Licitaţia s-a deblocat undeva la începutul acestui an, au fost alocate sursele financiare necesare şi iată că acum se semnează contractual", a subliniat fostul ministru.

Articolul continuă după reclamă

Deputatul PSD a mai spus că spitalul regional de la Craiova este într-o etapă destul de avansată şi se lucrează deja la etajul 1 al clădirii, iar pentru cel de la Iaşi contractul a fost semnat anul trecut în noiembrie, iar lucrările efective au început la începutul lunii martie.

"Lucrările merg într-un ritm accelerat şi iată acum cel de la Cluj-Napoca şi putem spune că cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcţie, termenul lor de execuţie fiind de 40 de luni", a menţionat Rogobete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰