Dacă în trecut oamenii aflau că îmbătrânesc uitându-se în oglindă, astăzi primesc notificări direct pe telefon. Somn, puls, stres, totul este măsurat, analizat, optimizat. Tinerii de azi au deja o rutină complexă de... anti-aging. Iau suplimente, au ceasuri care le monitorizează somnul, programe stricte de sală. Îmbătrânirea nu mai este tratată ca o etapă firească, ci ca un proces care trebuie întârziat de cât mai devreme.

Bunicii aveau o rețetă simplă pentru o viață lungă: somn, mișcare și mâncare bună. Generația de astăzi adaugă la listă smartwatch-uri, aplicații, terapii și suplimente. Iar lupta cu îmbătrânirea începe, de multe ori, înainte să apară primul fir de păr alb.

Ruxandra are 33 de ani și de la 27 de ani a intrat, oficial, în cursa pentru o viață mai sănătoasă. Iar pentru asta a cerut ajutor specialiștilor în longevitate. "Generația mea pune mult mai mult accent pe anti-aging decât generațiile trecute. Un stil de viață sănătos, o alimentație echilibrată, ocazional teste, analize, măsurarea greutății constant, o analiză corporală mai detaliată".

După analiza corporală, Ruxandra trece la Brain Gym. Nu ridică greutăți, ci își antrenează creierul prin exerciții menite să îmbunătățească memoria, concentrarea și performanța cognitivă.

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Patricia este însărcinată în patru luni și spune că stilul de viață sănătos a devenit o prioritate pentru ea cu mult înainte de a afla că va deveni mamă. "Făceam sport, yoga, mergeam la sală și mâncam mult mai sănătos și alimentația m-a ajutat, mese mai bogate în proteină, carbohidrați mai controlat și chiar am simțit că m-a ajutat stilul de viață pe care l-am adoptat. Înainte mă simțeam mai obosită. Colagen am luat și suplimentele uzuale".

Clinicile de longevitate, tot mai populare

În clinicile de longevitate, tot mai populare şi în rândul tinerilor, terapiile intravenoase sunt parte din rutina de optimizare a organismului. "Putem să facem o serie de analize, vedem ce deficit avem şi dăm tratamentele intravenos, pentru că nu mai trec prin sistemul digestitv şi rezultatele sunt mult mai rapide".

La modă în rândul tinerilor, mai ales al celor activi este și evaluarea cardio-pulmonară. "Acest marker ne arată cum o să funcționăm în următorii 10 ani, dacă o să avem o viață activă sau nu. Majoritatea pacienților sunt tineri. Ei sunt cei care sunt foarte interesați de starea lor fizică, de rezistență. Noi trebuie să știm exact în viitor ce trebuie să facem ca să fim și peste 10 ani și peste 20 și peste 30 de ani în stare fizică bună și să avem o forță vitală crescută", a explicat medicul Attlia Fogarassy.

Rețelele sociale alimentează constant presiunea de a arăta și a funcționa perfect. "Nu mai spunem antiaging la nicio vârstă. Degeaba folosim suplimente extraodinare și device-uri, de tehnologii, dacă nu ținem cont de baza piramidei longevității care înseamnă alimentație sănătoasă, mișcare, somn de calitate și relații sociale", spune medicul Florina Todoruț.

"Problema apare atunci când grija pentru sănătate este înlocuită cu anxietatea față de îmbătrânire. O relație sănătoasă cu îmbătrânirea presupune să avem grijă de corp și de minte, fără a transforma tinerețea într-un ideal imposibil de păstrat la nesfârșit", a declarat psihologul Adina Burghel.

În definitiv, noile tehnologii nu urmăresc să oprească timpul în loc, ci să ne ajute să îl traversăm cu grație. Un lucru e cert: viitorul le aparţine celor care învaţă să își îngrijească starea de bine din interior spre exterior.