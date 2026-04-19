Video România are cel mai mare deficit bugetar din UE, inflaţie de 10% şi se pregăteşte pentru o criză politică

Criză politică, bumerang economic. Într-o situţie fragilă oricum pe plan internaţional, incertitudinea politică de pe plan intern, ruptura guvernamentală, afectează finanţele noastre în mod direct. De ce? Avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană şi o inflaţie de aproape 10%. 

de Bianca Iacob

la 19.04.2026 , 13:45

Inflaţia este deja de trei ori mai mare decât media europeană, iar până la final de an ar putea creşte în continuare. Asta se traduce prin preţuri mai mari la raft. Deci, un coş zilnic mai scump.

Într-un context în care puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut cu 7 procente în ultimul an, potrivit unui calcul al BNS.

Am avut creşteri de la carburanţi, la energie, alimente şi servicii de bază care au lovit direct în nivelul de trai. Finanţele statului - oricum ne împrumutăm la dobânzi mari, iar instabilitatea politică afectează direct costurile de finanţare care ar putea creşte prin creşterea dobânzilor.

Articolul continuă după reclamă

Când nu prezinţi încredere ca stat, nici investitorii nu au încredere că îţi poţi plăti datoriile. Un risc rămâne şi implementarea PNRR, fără reforme am putea pierde şi banii de la Bruxelles. 

Întârzierea acestor proiecte ar încetini economia. Oricum estimările de creştere economică de ale FMI au fost înjumătăţite de la 1,4% la 0,7%.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

Înapoi la Homepage
Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis &#8220;săgeţi&#8221; către familia lui Felix: &#8220;Merită ruşinea&#8221;
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Ştiri economice » România are cel mai mare deficit bugetar din UE, inflaţie de 10% şi se pregăteşte pentru o criză politică
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.