Criză politică, bumerang economic. Într-o situţie fragilă oricum pe plan internaţional, incertitudinea politică de pe plan intern, ruptura guvernamentală, afectează finanţele noastre în mod direct. De ce? Avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană şi o inflaţie de aproape 10%.

Inflaţia este deja de trei ori mai mare decât media europeană, iar până la final de an ar putea creşte în continuare. Asta se traduce prin preţuri mai mari la raft. Deci, un coş zilnic mai scump.

Într-un context în care puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut cu 7 procente în ultimul an, potrivit unui calcul al BNS.

Am avut creşteri de la carburanţi, la energie, alimente şi servicii de bază care au lovit direct în nivelul de trai. Finanţele statului - oricum ne împrumutăm la dobânzi mari, iar instabilitatea politică afectează direct costurile de finanţare care ar putea creşte prin creşterea dobânzilor.

Când nu prezinţi încredere ca stat, nici investitorii nu au încredere că îţi poţi plăti datoriile. Un risc rămâne şi implementarea PNRR, fără reforme am putea pierde şi banii de la Bruxelles.

Întârzierea acestor proiecte ar încetini economia. Oricum estimările de creştere economică de ale FMI au fost înjumătăţite de la 1,4% la 0,7%.

