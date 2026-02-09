Între timp, pe scena politică urmează o săptămână de foc, trei moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie în Parlament dar şi negocieri intense în coaliţia de guvernare. La doar o luna de la majorarea taxelor pentru case şi maşini, UDMR cere Guvernului să găsească soluţii pentru a reduce taxele locale cu până la 50%. În paralel şi cei de la PSD vor ajutoare pentru pensionari şi românii defavorizaţi.

Ar trebui să se întâlnească liderii coaliției în această săptămână, pentru că ar trebui să ajungă la un acord în ceea ce privește propunerea UDMR de reducere a taxelor locale cu până la 50% și, în același timp, să se discute și despre pachetul social propus de Partidul Social Democrat, acele măsuri care vizează ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici și alte categorii vulnerabile.

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat dispus să negocieze propunerile făcute de UDMR și PSD, însă atât el, cât și ministrul de Finanțe, spuneau că, pentru ca guvernul să aplice aceste măsuri, ar fi necesar să găsească mai întâi o sursă de finanțare pentru toate aceste propuneri.

De asemenea, în coaliția de guvernare ar trebui să se discute despre ultimele detalii în ceea ce privește reforma administrației locale, tăierile de cheltuieli cu 10% în primării, în prefecturi, în consilii județene și în ministere și toate instituțiile centrale și, de asemenea, să se discute în final și despre măsurile de relansare economică, atâta timp cât premierul Ilie Bolojan spunea că este pregătit să vină în Parlament și să-și asume răspunderea în această săptămână, în fața Parlamentului, pentru ambele reforme: atât pentru reforma administrației, cât și pentru măsurile de relansare economică. Nu este clar dacă vom vedea în Parlament, în această săptămână, momentul asumării răspunderii sau dacă, pe fondul negocierilor din coaliție, acest moment va fi amânat, eventual, pentru săptămâna viitoare.

Articolul continuă după reclamă

Luni, în Senat, avem un moment extrem de important pentru coaliția de guvernare. Se dezbat și se votează cele trei moțiuni simple depuse de partidele suveraniste, împotriva miniștrilor de Externe, Oana Țoiu, ministrului Apărării, Radu Miriuță, și ministrului interimar al Educației, nimeni altul decât premierul Ilie Bolojan. Este foarte complicat acest moment pentru că nu e clar, în acest moment, cum se va poziționa Partidul Social Democrat, dacă va vota sau nu una dintre aceste moțiuni.

A venit și un avertisment din partea președintelui Senatului, Mircea Abrunean, care le cerea partidelor din coaliție să dea dovadă de solidaritate cu guvernul și să nu voteze moțiunile depuse de partidele suveraniste.

Mai exact cei de la AUR și cei din grupul PACE, pentru că asta ar însemna, spune președintele Senatului, o aliniere a acestor partide cu partidele suveraniste. De altfel, există și un primar al Partidului Social Democrat, este vorba despre primarul din Buzău, care spunea că, în ritmul actual în care funcționează relația din coaliție, PSD se îndreaptă către o alianță cu AUR și chiar critica măsurile propuse de Partidul Social Democrat, pe fondul reducerii deficitului bugetar, spunând că aceste măsuri nu reprezintă nimic altceva decât chestiuni de populism, atâta timp cât se vorbește despre majorări de pensii, despre ajutoare pentru categoriile vulnerabile și pentru pensionarii cu venituri mici.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰