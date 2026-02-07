Antena Meniu Search
Decizie importantă pentru cel mai mare combinat siderurgic din România, aflat în colaps. Guvernul l-a declarat obiectiv strategic naţional și va plăti salariile restante ale angajaților din fondul de garantare. În paralel, combinatul va fi scos la licitație în luna martie, cu un preț de pornire de 700 de milioane de euro. Până atunci, aproape 4.000 de oameni trăiesc de pe o zi pe alta și așteaptă momentul în care se vor putea întoarce la lucru. De aproape un an, producția este complet oprită, iar muncitorii sunt în șomaj tehnic. 

de Adrian Obreja

la 07.02.2026 , 12:17

După luni întregi în care au avut salariile blocate, angajaţii combinatului au primit în sfârșit, o veste bună: Guvernul l-a declarat obiectiv de strategie naţională, iar banii vor fi viraţi din fondul de garantare al statului.

"Este un lucru bun toată nebunia asta, pentru că Guvernul sau ce interesaţi de Combinat şi-au dat seama că merită investiţia în el, dar paşii încă sunt destul de grei.", spune Mihai Groza, angajat combinat

"Situaţia este destul de grea la combinat, pentru că oamenii aceştia nu şi-au primit de trei luni de zile salariile.", adaugă Costel Foteapreședinte Consiliul Judeţean Galați

Platforma siderurgică ridicată în anii '60 era odinioară unul dintre motoarele economiei naționale.

În anii '80, în perioada de glorie, aici, la combinat erau peste 40 de mii de angajaţi. După care, în anii 90, a început declinul, atât în ceea ce priveşte producţia, cât şi numărul de angajaţi. Ca apoi, să se ajungă, astăzi, în 2026, la trei mii de oameni, salarii restante şi producţie zero în combinat.

"Ar fi fost trei mii de angajaţi, două mii şi ceva de angajaţi, care făceau servicii pe platforma combinatului, plus trei mii şi ceva de angajaţi de la societățile conectate la energia electrică a combinatului şi am fi avut un dezastru social.", mai spune Costel Fotea

Deşi cândva combinatul scotea pe porţile sale oțel și tablă de top, după privatizarea din 2001 și schimbările repetate de acționari, gigantul industrial nu a mai avut aceeaşi performanță.

Deşi a fost solicitat punctul de vedere, reprezentanţii combinatului au refuzat unul până la această oră.

"Sunt nişte speranţe, care acum în urmă cu două săptămâni nu erau.", mai menţionează  președintele Consiliului Judeţean Galați

Iar combinatul va fi scos la licitație în luna martie.

"Preţul de pornire este undeva la în jur de 700 de milioane de euro. Acum dacă nu va fi la prima licitaţie, cu siguranţă, va fi organizată imediat, o nouă licitaţie.", mai spune Costel Fotea

Combinatul siderurgic de la Galați este cel mai mare din țară și al doilea din Europa, iar de peste un an, singurul furnal funcțional a fost oprit. 

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
combinat galati combinat siderurgic licitatie
