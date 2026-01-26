Orașele în care românii cumpără cel mai des locuințe cu credit ipotecar

În anul 2025, au fost înregistrate peste 92.100 de ipoteci în România, cu 6,4% mai multe decât în 2024. Cele mai multe credite cu ipotecă au fost acordate în București, Ilfov, Timiș și Cluj, potrivit unei analize realizate de platforma Ipotecare.ro, pe baza datelor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform News.ro.

"Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creştere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în Bucureşti, Ilfov, Timiş şi Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel naţional", arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro pe baza datelor oficiale.

Astfel, peste 27.000 de credite cu ipotecă au fost acordate în Bucureşti în 2025, cu aproape 2% mai puţine comparativ cu rezultatul înregistrat în anul anterior, în timp ce în Ilfov au fost acordate 7.570 de credite cu ipotecă în 2025, judeţul înregistrând cea mai mare creştere anuală la nivel naţional, de 27,6%, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Cumulat, Bucureşti şi Ilfov deţin o pondere de aproape 38% din totalul ipotecilor intabulate în 2025 în România.

Pe următoarele poziţii în clasamentul celor mai mari pieţe ipotecare regionale din ţară se clasează Timiş, unde au fost intabulate aproape 7.300 de ipoteci, în creştere cu 7,4% comparativ cu rezultatul din 2024, Cluj, unde au fost intabulate puţin peste 6.000 de ipoteci, în creştere anuală de 15%, şi Constanţa, cu puţin peste 5.000 de ipoteci intabulate, un rezultat cu 5,20% mai slab comparativ cu cel din 2024.

Constanţa a fost de altfel una dintre cele trei pieţe regionale în care s-au înregistrat scăderi anuale ale numărului de ipoteci intabulate, alături de Bucureşti şi de Iaşi, unde s-au intabulat 4.122 de ipoteci, în scădere cu 26,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024. Clasamentul celor mai mari pieţe ipotecare regionale din ţară este completat de Braşov, Iaşi, Sibiu, Bihor şi Prahova, care a urcat pe treapta a zece, înlocuind judeţul Argeş. Cumulat, primele 10 pieţe ipotecare din România însumează peste 74% din numărul ipotecilor intabulate anul trecut la nivel naţional.

"Piaţa ipotecară a înregistrat rezultate foarte bune în 2025: a crescut ponderea tranzacţiilor rezidenţiale realizate prin credit, piaţa de refinanţări a înregistrat de asemenea un volum superior celui din 2024 iar cumulat ne îndreptăm spre un nou record de finanţări ipotecare. Creşterea este susţinută în special de către cumpărători aflaţi la prima achiziţie, dar şi de clienţi care au optat pentru refinanţări în condiţii mai avantajoase. 2026 a debutat cu dobânzi în scădere, atât IRCC cât şi cele fixe fiind mai reduse, iar cererea pentru spaţii locative cu un nivel de confort ridicat este la fel de mare. Estimăm că 2026 ar putea aduce rezultate similare ţinând cont de condiţiile actuale din piaţă şi de tendinţa de scădere a deficitului bugetar şi a ratei inflaţiei, care ar putea genera şi o reducere a dobânzii de politică monetară de către Banca Naţională", a comentat Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro.

Raportat la numărul total de tranzacţii cu unităţi rezidenţiale încheiate în 2025 în România, ipotecile intabulate anul trecut deţin o pondere de 57%, potrivit calculelor SVN realizate pe baza statisticilor oficiale, în creştere de la 51% în 2024. Trebuie avut însă în vedere că totalul ipotecilor intabulate include şi refinanţările, reconversiile şi restructurările, precum şi creditele de nevoi personale cu ipotecă.

"2025 se va încheia, cel mai probabil, cu un nou record de credite ipotecare acordate în România. Cele mai recente statistici publicate de către Banca Naţionala a României arată ca în primele 11 luni din acest an au fost acordate la nivel naţional credite ipotecare în valoare de 9,96 miliarde de euro, în creştere cu 22% comparativ cu primele 11 luni din 2024, acest volum incluzând toate tipurile de credite ipotecare acordate", precizează compania.

