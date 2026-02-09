Antena Meniu Search
Video Desfigurată pe viaţă la un centru SPA din Braşov, o tânără cere 4,5 milioane de euro drept despăgubiri

O tânără de 29 de ani care a fost desfigurată în urmă cu patru ani, în SPA-ul unui hotel din Braşov cere despăgubiri uriaşe: 4,5 milioane de euro. Tânăra a fost grav rănită după ce i s-ar fi oferit, fără niciun fel de instrucţiuni, o soluţie parfumată pentru saună, nediluată care a declanşat o explozie imediat ce a turnat-o pe pietrele încinse. Victima a stat mai bine de două luni în spital, cu arsuri cumplite şi a trecut prin 30 de intervenţii chirurgicale după incident. Patru angajaţi ai SPA-ului sunt acum cercetaţi, alături de firma respectivă.

de Claudiu Loghin

la 09.02.2026 , 14:50

A obținut practic redeschiderea acestui dosar în condițiile în care de pe 15 martie începuse ancheta și până la sfârșitul anului trecut nu s-a dispus nicio soluție de trimitere în judecată. Trebuie spus că pe 15 martie 2022, la ora 17 și 40 de minute s-a produs acest eveniment.

4,5 milioane de euro despăgubiri 

Femeia în vârstă de 29 de ani a mers la SPA-ul acestui hotel din municipiul Brașov, a primit de la recepție o substanță alcoolică concentrată în legătură cu care i s-a spus că o poate turna peste pietrele fierbinți din saună. S-a întâmplat acest lucru, s-a produs un incendiu în urma căruia femeia în vârstă de 29 de ani a suferit arsuri de grad 2, 3 și 4 pe 40% din suprafața corporală.

De asemenea a fost desfigurată și, potrivit actelor medico-legale, a avut nevoie de 170-180 de zile de îngrijiri medicale. Ei bine, în acest lucru nu s-a luat vreo decizie la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, unitatea de parchet ce a instrumentat inițial acest dosar.

Cazul a devenit public și pe 4 decembrie anul trecut dosarul a fost preluat de la parchetul de pe lângă judecătorie, la parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și de aici lucrurile s-au mișcat foarte repede. Pe 31 decembrie anul trecut, în ultima zi anului trecut, în acest caz s-a început acțiunea penală împotriva a patru angajați ai acestui hotel și împotriva persoanei juridice ce administra centrul SPA și respectiv hotelul. Pe 22 ianuarie 2026 au fost încheiate cercetările și apoi s-a dispus trimiterea în judecată.

Claudiu Loghin
desfigurata spa brasov
